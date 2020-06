Somosas zubereiten, Henna-Tattoos und Tänze

Was die Menschen in Somalia essen, welche Musik sie hören, was sie tanzen und welche Sprache(n) sie sprechen – das waren die ersten spontanen Fragen von jungen Besucherinnen und Besuchern nach dem Stück „Echte und andere Piraten", einem Gastspiel aus Hamburg im Rahmen der Wiener Festwochen im Dschungel Wien. Am Abend vor den letzten beiden Wiener Vorstellungen wurden diese Fragen aktionistisch beantwortet. Das Schauspielteam, dem in Wien auch Jamal Mataan angehört, hatte den hier beheimateten Verein Somal21 gebeten, einen Abend vorzubereiten.