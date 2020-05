Noch schnell ein ungewöhnliches Muttertags-Geschenk?

Wenn du schnell beginnst, könnt sich’s noch ausgehen, zum Muttertag ein Herz in Kresseform - oder das Drumherum um eine herzförmige Lichtung - fertig zu haben. Das Vienna Open Lab stellt jede Woche ein neues Experiment, das du zu Hause nachmachen kannst online. In dieser Woche findest du die Anregung, ein „verkehrtes“ Kresse-Herz zu pflanzen. Kann, muss aber kein Geschenk zum Muttertag sein. Du schlüpfst "nebenbei" in die Rolle einer jungen Forscherin/eines jungen Forschers. Brauchst aber doch Geeeeduuuuuld.

Aber in knapp mehr als drei Tagen soll es fertig sein – zeigt ein Zeitraffer-Video – nicht einmal eine halbe Minute. Wobei das Video nicht wie ein freigelassenes Herz ausschaut – im Gegensatz zum Foto, dass das Vienna Open Lab auf der eigenen Facebook-Seite gepostet hat ;)

Noch schneller geht übrigens ein „Flummi“-Ei – roh und doch ohne Schale und springt ein bisschen wie ein Flummi - dauert nur zwei Tage.

Fotos, Videos und die „Gebrauchs-Anleitungen“ (als PDF zum Runterladen) findest du hier unten:

