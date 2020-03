Experimente, Rätsel, Bastel-Tipps, NEU: Traum-Transporter

Zoom selber machen

Natürlich ist auch dem Team des ZOOM kindermuseums im Wiener MuseumsQuartier so manches eingefallen an Tipps, die sie für dich auf Lager haben. Anregungen einerseits UND große Bitten andererseits. In verschiedenen Bereichen – Kunst selber machen, Geschichten erfinden und erzählen, nicht zuletzt sich auch in den eigenen vier Wänden zu bewegen und, weil es ja den Beschwerdechor junior gibt, zu sammeln, was dich und dich und dich … aufregt.

All das, oder natürlich nur das was du mit anderen teilen willst, hätten die Leute vom Kindermuseum gern und bitten, Kunstwerke, Geschichten – die werden dann von Künstler_innen im Trickfilmstudio, in das du ja jetzt leider nicht darfst, zu animierten Filmen verarbeitet.

Schick’s dann bitte an: atelier@kindermuseum.at

