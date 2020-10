Herbstferien: So oft waren Kinder im Radio noch nie am Wort

Wie kam noch Fußball dazu?

Noah Grubinger: Das hab ich schon als kleines Kind gespielt, wir haben in unserem Garten einen Fußballplatz, aber ich spiel auch im Verein in Neukirchen in der U12.

Welche Position?

Noah Grubinger: Eher Mittelfeld und Stürmer. Verteidigung mag ich nicht.

Mehr als offensichtlich ist Noah Grubinger ein Bayern-München-Fan: Jacke, Hoody (Kaputzenpulli), T-Shirt – alles im Bayern-Rot. Kurz bevor’s ins Studio geht, packt die aus Oberösterreich mitgereiste Mutter ein schwarz-gehaltenes T-Shirt aus. „Das ist das Champions-League-Trikot, das hat mir mein Papa zum Spiel gegen Barcelona (legendäres 8:2 für die Münchner) geschenkt.“ Schon früher verrät das kürzlich zehn Jahre gewordene Multitalent dem Kinder-KURIER: „Ich hab schon als kleines Kind einen Schnuller von FC Bayern im Mund gehabt.“

Die Bayern-Anhängerschaft habe er von seinem Vater, der auch schon als Kind Bayern-Fan wurde, und das obwohl dessen Vater, also Noahs Opa, Borussia-Fan ist. Eine Karriere als Fußballer würde ihn noch mehr als eine als Musiker reizen, „wenn wir im Auto fahren, denk ich öfter nach, was ich später einmal machen möchte. Aber Musik machen ja viele in meiner Familie.“ Interessieren würde er sich auch dafür, Astronaut zu sein – und deutet auf seine Schuhe mit dem Schriftzug der US-Raumfahrtbehörde NASA. „Aber dass es da oben so eng ist“, würde ihm weniger behagen.

Achja, neben Schule, den Instrumenten, Fußball und Schauspiel, „bin ich dabei ein bisschen Türkisch von meiner Mama zu lernen“.

