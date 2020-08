Kinderstadt im Wiener Rathaus: Volksbefragung startet

Täglich wählen die jungen Bürgerinnen und Bürger in der Kinderstadt "Rein ins (Wiener) Rathaus" eine neue Regierung. Wobei manche der gewählten JUng- udn Jüngst-Politiker_innen auch öfter kandidieren und mehrere Tage regieren. Gesetze beschließt die Versammlung von Abgeordneten aller Bereiche.

Am Mittwoch wurde unter anderem beschlossen, dass es ab Donnerstag, dem vierten Tag, täglich Startgeld von 2 Holli-Cent geben wird. Heuer nicht in bar, also den bunten Scheinen, sondern "nur" aufs Geldheft draufgebucht.