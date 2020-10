Was meine Ohren gerne hören – und was nicht

Ö1 möchte hören, was Kinder gerne hören. Gefragt wird. „Was ist die Lieblingsspeise deiner Ohren? – Ist es das Schnurren deiner Katze? Der Wind in den Bäumen? Wenn Papa vorliest? Oder wenn Oma ruft, dass die Zwetschkenknödel fertig sind?“

Die Redaktion will aber nicht nur Schönes hören. Sie ist genauso interessiert an Geräuschen, Sager was auch immer, die du ganz und gar nicht magst.

Die Redaktion des Radiosenders sucht sowohl dein Lieblings- als auch dein grauslichstes Geräusch, das liebste Zitat oder auch so manchen Sager, den du nie hören willst.

Nimm das mit dem Handy oder wie auch immer auf, sag dazu noch ein paar Worte/Sätze, warum gerade das dein akustischer Favorit oder das genaue Gegenteil ist. Hast du gar eine ganze Geschichte dazu, ist’s den Ö1-Leuten noch lieber.

Für beides gilt: Wenn du es nicht aufnehmen kannst, dann erzähl‘ einfach nur davon und nimm das auf. Am einfachsten geht das mit der Aufnahmefunktion, die jedes Smartphone hat, zum Beispiel unter dem Namen Diktiergerät.

Achja, über den unten angegebenen Link kannst du deine Aufnahme/n an die Redaktion senden. Vielleicht werden deine Klänge und Sätze in einer Folge von „Rudi! Der rasende Radiohund“, der regelmäßigen Kindersendung auf Ö1 – Montag bis Donnerstag, 15.55 Uhr - ausgestrahlt.

oe1.orf.at - > zum Upload deiner Aufnahmen