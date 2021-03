Gedicht von taubblinder Autorin in Gebärdensprache - samt Live-Stream

Weitere Direktübertragungen des Visuellen Theaters mit Österreichischer Gebärdensprache – und International Signs

5. Mai 2021; 20 Uhr MESZ

Viktor Ullmann „Die Weise von Liebe und Tod des Cornet Christoph Rilke / The Lay of Love and Death of Cornet Christoph Rilke“ anlässlich des 76. Jahrestags zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich

12. Mai 2021; 20 Uhr MESZ

George Floyd „Ich kann nicht atmen / I Can't Breathe“: Dokumentarisches Theater nach dem Originaltext von George Floyd

15. Mai 2021; 15 UHR MESZ

Marie Heurtin „Gestern / Yesterday“

16. Mai 2021; 15 Uhr MESZ

Laura Bridgman „Hell und Dunkel / Light and Darkness“

17. Mai 2021; 15 Uhr

Marie Heurtin „Gestern / Yesterday“

18. Mai 2021; 15 Uhr MESZ

Laura Bridgman „Hell und Dunkel / Light and Darkness“

19. Mai 2021; 15 Uhr

Marie Heurtin „Gestern / Yesterday“

20. Mai 2021; 15 Uhr MESZ

Laura Bridgman „Hell und Dunkel / Light and Darkness“

21. Mai 2021; 15 Uhr MESZ

Marie Heurtin „Gestern / Yesterday“

29. Mai 2021; 20 Uhr MESZ

Quest Visual Theatre (USA) „Schau durch meine Augen“

Ein Stück Visuelles Theaters produziert von Tim McCarty in einer Direktübertragung aus Lanham, Maryland (USA) mit Mervin Primeaux-OBryant. „Schau durch meine Augen“ nimmt das Publikum auf eine Reise von Mervi Primeaux Obryants eigener Lebenserfahrung. Mit der Metamorphose eines Schmetterlings als das zentrale visuelle Motiv verwebt das Theaterstück Element des Bewegungstheaters, des Tanzes, der digitalen Medien, Musik und Beleuchtung zu einem Teppich einer ergreifenden, reich an visuellen Elementen berührenden Geschichte.

5 Juni 2021; 20 Uhr MESZ

Jolanta Znotina & Liva Kolmane (Lettland) „Vom Schicksal der Unabhängigkeit“

Zwei Frauenschicksale aus dem Beginn der Geschichte um das Ringen der Selbständigkeit Lettlands vor über hundert Jahren, authentisch gespielt von den beiden lettischen Schauspielerinnen Jolanta Znotina und Liva Kolmane in einer Direktübertragung aus Riga.

12. Juni 2021; 20 Uhr MESZ

„In der Strafkolonie“ von Franz Kafka als visuelles Theater für die Bühne eingerichtet von Tim McCarty in internationaler Besetzung.

Der US-amerikanische Regisseur und Autor Tim McCarty hat die berühmte Erzählung von Franz Kafka für die Bühne bearbeitet als Auftragswerk von ARBOS - Gesellschaft für Musik und Theater. Inszeniert worden ist das Stück von Herbert Gantschacher, der dann in der Produktion auch die Funktion des Sprechers übernommen hat.

„In der Strafkolonie“ von Franz Kafka (1883 - 1924) ist eine Geschichte aus dem Jahr 1914 als die großen Katastrophen begannen, die bis heute andauern. Kafka erzählt die Geschichte eines „eigentümlichen Apparats“, der in der Strafkolonie zur Hinrichtung von Gefangenen benutzt wird. Dieser Text Franz Kafkas hat bis zum heutigen Tag nichts an Aktualität verloren, leider im Gegenteil sogar gewonnen angesichts der Vielzahl der weltpolitischen Krisen, der Wiederkehr des Eisernen Vorhangs, der früher Europa teilte und jetzt an den Außengrenzen der EU wieder errichtet wurde. Mord, Folter und moderner Sklavenhandel wie beispielsweise praktiziert in der Diktatur der Saud-Dynastie, die vermehrten Waffenexporte von NATO-Staaten in die Krisenregionen der Welt. Dringender denn je braucht die Welt friedensbildende Prozesse und Maßnahmen. Die Bühnenfassung des US-amerikanischen Regisseurs und Autors Tim McCarty ist von Horst Dittrich in Österreichische Gebärdensprache übersetzt worden.

Es spielen die Schauspieler Ramesh Meyyappan (Singapur / Großbritannien), Werner Mössler (Österreich), Piotr Nowak und Arkadiusz Palatynski (Polen), die Stimme ist von Herbert Gantschacher, der die Produktion auch inszeniert hat.

19. Juni 2021; 20 UHR MESZ

Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert nach Gedichten von Wilhelm Müller

Dabei „singt“ der gehörlose Schauspieler Horst Dittrich mit seinen Händen Schuberts Liederzyklus begleitet von der Stimme des Bariton Rupert Bergmann mit Gert Hecher am Klavier

26. Juni 2021; 20 Uhr mESZ

Friedrich Hölderlin „Der Tod des Empedokles / The Death of Empedocles“, fünfaktige Fassung von Herbert Gantschacher; Dramaturgie: Dževad Karahasan; gespielt von Ramesh Meyyappan, Werner Mössler, Alexander Mitterer, Rupert Bergmann, Horst Dittrich

21. November 2021; 20 Uhr

Andreas Latzko „Kein einziges Gesicht / Not a Single Face“

Europäische Theaternacht / European Theatre Night, eine Vorstellung von krieg=daDa

2. Dezember 2021; 20 Uhr

George Floyd „Ich kann nicht atmen / I Can't Breathe“

anlässlich des Internationalen Tages für die Abschaffung der Sklaverei, eine Vorstellung aus der Friedenswerkstatt

3. Dezember 2021; 20 Uhr MEZ

Horst Dittrich „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789

anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen; eine Vorstellung aus der Friedenswerkstatt

