?Dong bu dong? Verstehst du?

Einfacher als erwartet

Tina Schmid und Nadja Grunt entschieden sich für Chinesisch, weil sie „eine Sprache, die du nicht in jeder Schule lernen kannst“ bzw. „eine völlig neue Sprache“ interessant fanden. Und während Erstere meint „schwieriger als Englisch“, ist Zweitere überrascht, „es ist nicht ganz so schwer, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Die Grammatik ist wesentlich einfacher, weil es nicht so viele Fälle gibt und auch die Verben nicht konjugiert werden.“ Übrigens gibt es keinen Unterschied zwischen Singular und Plural, also zwischen Ein- und Mehrzahl – was gemeint ist, ergibt der Zusammenhang im Satz oder Text.