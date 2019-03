"Bin sehr interessiert an der Sprache und der Kultur"

Serhat Atmaca, 2 rK, HAK Hamerlingplatz, hat sich für dieses Freifach entschieden, „weil Chinesisch mit Englisch eine der am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt ist und das würde mir im Berufsleben sicher sehr viel helfen. Im HAK-Unterricht haben wir öfter gehört, wenn man mit jemandem handelt, der nicht die eigene Sprache spricht, kann man Probleme kriegen und China hat eine ziemlich gute Wirtschaft.

Die wievielte Sprache ist Chinesisch für Sie?

Es ist meine fünfte Sprache: Natürlich Deutsch, Englisch, Türkisch – das ist meine Muttersprache - und Französisch.

Können Sie gut Türkisch?

Nur für den Hausgebrauch, ich kann Türkisch relativ gut verstehen, aber meine Aussprache ist nicht besonders gut.

Könnten Sie sie als Wirtschaftssprache nutzen?

Von meinem Wissen aus schon, aber ich würde noch gern die Aussprache üben.

Ist es schwierig, mit Chinesisch nun schon die fünfte Sprache zu lernen oder einfacher, weil Sie schon so viele können?

Chinesisch ist für mich etwas schwieriger, weil ich schon so viele kenne. Manchmal verwechsele ich dann etwas mit andere Sprachen. Aber eigentlich lerne ich Chinesisch schneller als Englisch oder Französisch.

Woran liegt das?

Vielleicht daran, dass ich sehr interessiert an Chinesisch bin – sowohl an der Sprache als auch an der Kultur, die ich vorher nur bewundert habe, mich jetzt aber wirklich mit ihr beschäftige.