Sprach- und Kulturaustausch an allen Standorten

Über das Freifach, das die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Wien unterrichtet, hinaus, will die private HAK/HASch Vienna Business School an allen Standorten sowohl die chinesische Sprache als auch einen Kulturaustausch starten bzw. fördern. Über Live-analogen Unterricht hinaus sollen Plätze in Online-Live-Kursen sowie Sprachen-Tandems organisiert, auf Sprachdiplome vorbereitet und durchgeführt werden. Weiters nehmen sich diese Schulen des Fonds der Wiener Kaufmannschaft vor, sowohl Vorträge und Workshops als auch die Teilnahme an Kunst- und Kulturevents als Brücke zwischen Österreich und China zu organisieren. Dazu wurde Ende Februar auch ein Kooperationsvertrag der VBS mit dem Konfuzius-Institut an der Karl-Franzens-Universität Graz abgeschlossen.

www.vienna-business-school.at

https://konfuzius-institut.uni-graz.at/