Die Laptop-Challenge für benachteiligte Kinder geht weiter

Auch Computerkurse

Wie eingangs geschrieben, geht die Laptop-Challenge weiter. Spender_innen und Schulen bringt die Initiative „SES -Soziales ENGAGEMENT für Schüler*innen an Wiener Schulen“ zusammen. Die von LukOil gegründete Initiative Springboard schloss sich der „Herausforderung“ an und spendierte weitere 14 Laptops, bisher konnten damit insgesamt 22 Kinder/Jugendliche mit Laptops ausgestattet werden. Aber nicht nur.

Springboard sponsert auch Computer-Förderkurse für Integrationsklasse. Zehn SchülerInnen, vier davon mit einem Sonderpädagogischen Förderbedarf (Joanna mit ADHS, Daniela „Schmetterlingskind“, Theodouli mit „spastischem Arm“, Matejo mit einer Lernbehinderung) kommen in den Genuss dieses Kurses.

EDV-Unterricht zu wenig

Weshalb ein Kurs überhaupt erforderlich ist, beschreibt die koordinierende Lehrerin Ludmilla Schindler so: „PC-Unterricht findet ab der 3. Klasse Unterstufe nur ein Mal pro Woche statt. Das ist viel zu wenig für 20 bis 26 Schüler_innen. Außerdem kannst du als Lehrer_in in Klassen mit weniger Schüler_innen - wie z.B in den Integrationsklassen (maximal 20 Kids, davon immer 5 Integrationskids die nach dem Lehrplan der Sonderschule unterrichtet werden) - viele Kinder in den 50 Minuten (übrigens in den EDV-Raum gehen, PC hochfahren, Programme starten…) nicht wirklich auf alle eingehen.“

Der Kurs umfasst mindestens zehn Einheiten. „Damit werden die SchülerInnen gut auf ihr letztes Schuljahr in der 8. Schulstufe (2021/22) vorbereitet, bei dem sie ihre ersten berufspraktischen Tage absolvieren werden. Ausgerüstet mit neuen digitalen Kompetenzen wird ihnen der Einstieg in die Berufswelt sicher leichter gelingen“, so Schindler.