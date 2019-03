Da müsste man doch endlich einmal was sagen...

Plädoyer fürs Leben

Mehrmals wird zwischen markanten Szenen dieser drei jungen, starken Frauen hin und her geswitcht - die beiden jeweils anderen nehmen höchst interessiert Anteil an den Kern-Erlebnissen jener, die gerade im Zentrum steht. So unterschiedlich die historischen und geografischen Umstände waren/sind, so bleibt das gleiche Plädoyer: Mund aufmachen, Haltung zeigen, grundlegende Werte ver- und dafür eintreten. Auch wenn Antigone und Sophie Scholl für ihren Widerstand zu Tode kommen bzw. ermordet werden, und Malala tödlich bedroht wurde, strahlt das Stück nicht Depression aus, sondern rückt neben dem Widerstand das ins Zentrum, was den drei jungen Frauen damit wichtig war: Der Kampf für ein - menschenwürdiges, gerechtes - Leben.

„Ich liebe das Leben, ... aber eines, das es wert ist... ich muss entscheiden, dass ich im reinem mit mir leben kann...“, sagt Antigone ( Barbara Novotny) und an anderer Stelle: Der Sinn ist nicht, sein junges Leben wegzugeben“... worauf Sophie Scholl (Karoline Gans) antwortet: „Sinn ist ein besseres Leben.“

Malala ( Sabine Hollweck) sagt im Stück: „Die Taliban haben mir in den Kopf geschossen. Auch auf meine Freunde haben sie geschossen. Sie dachten, die Kugeln würden uns zum Schweigen bringen. Aber es hat sich nichts geändert, mit einer Ausnahme: Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit sind gestorben. Stärke, Kraft und Mut sind geboren. Ich bin dieselbe Malala. Meine Ziele sind dieselben. Meine Hoffnungen sind dieselben. Und meine Träume sind dieselben.

Wir erkennen die Bedeutung von Licht, wenn wir Dunkelheit sehen. Wir erkennen die Bedeutung unserer Stimme, wenn wir zum Schweigen gebracht werden. Wir glauben an die Macht und die Kraft unserer Worte. Heute ist der Tag jeder Frau, jedes Jungen und jedes Mädchens, die ihre Stimme für ihre Rechte erhoben haben. Nehmen wir unsere Bücher und unsere Stifte. Sie sind unsere stärksten Waffen. Ein Kind, eine Lehrkraft, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern.“