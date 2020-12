Bilderbuch und Videos aus dem AEC: Winzige, unkaputtbare Bärtierchen

Spannende Videos

Jedes der meist rund ¼-stündigen Videos, das im AEC gedreht wurde widmet sich einer Doppelseite und liefert dazu aber viele weitere Infos in Film-Form. Unter anderem zeigen und erklären die Videos, was die Menschheit vom Bärtierchen lernen kann und will – etwa wie es möglich ist, in so unterschiedlichen Bedingungen zu leben und vieles mehr.

Auf der AEC-Homepage findest du aber noch ein elftes Video – „Inside Tardigrades“ – wo du dann lebendige Bärtierchen unterm abgefilmten Mikroskop lebendig in Aktion sehen kannst.

