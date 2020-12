Bilderbuch: König Corona schickte seine Soldaten aus

Infos - eingebaut und angehängt

Soweit die Grundgeschichte dieses aus der Schweiz kommenden Bilderbuches. Neben dem kurzen zweiseitigen Lexikon am Ende des Buchs über Bakterien, Viren, Epi- und Pandemie usw. sind vor allem die lebenspraktischen Infos direkt in Wort und Bild in die Geschichte eingebaut: Vom Händewaschen und Seife, die die Corona-Soldaten so gar nicht vertragen bis zu Lernen und Arbeiten daheim – was ganz schön an den Nerven zehrt.

Zum Buch gibt’s eine eigene Homepage, in der das Lexikon immer wieder ergänzt wird.

Neben Auszügen aus dem Buch findest du dort auch ein Ohrwurm-mäßiges Lied – von Christian Schenker hat mit den Grüüveli Tüüfeli. In der Schweiz kennen es sehr viele Kinder, wird es doch in vielen Schulen zum Händewaschen gespielt und gesungen, wobei sich zwei Mal gründliches Reinigen ausgeht – eine Minute – und 30 Sekunden ist ja das seit Monaten verkündete Ziel.

Für viele Ohren klingt es vielleicht wie in einer Fremdsprache, schwyzerdütsch ist nicht gerade leicht zu verstehen. In der Kombination aus Hören und dem geschriebenen Text – am Notenblatt auf der Homepage –, beginnt sich der Inhalt dann doch schön langsam zu erschließen: Putz di furt, Coro na, pack di ni Vi re ii. Mir wie ändlich wie der fiire und zäme sii.

Genau, endlich wieder feiern und zusammen sein!

Weiter unten findest du auch den YouTube-Link zu dem besagten Lied – sowie u.a. eine Story mit weiteren Corona-Songs in verschiedenen Spachen - etwa in Ungarisch und Vietnamesisch.