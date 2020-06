Kézmosó - Cùng rú´a tay Xoa Ðêu – Hände waschen!

Internet-Hit aus Vietnam

Knalliger, fetziger, pop-ohrwurmiger mit südostasiatischem Einschlag ist ein Dutzende Millionen Mal geklicktes Comic-Trickfilm-Video aus Vietnam. „Cùng rú´a tay Xoa Ðêu“ – „Lasst uns Hände Waschen – reib, reib, reib, reib sie…“ – wie die englischen Untertitel sagen. Das wurde nicht nur oft angeschaut und hat, so die deutsche Journalistin und Vietnamkennerin Heike Baldauf in der Wochenzeitung „Freitag“ neben einem strikten Lockdown dazu geführt, dass Anfang Juni in ganz Vietnam nur 326 Menschen positiv auf Corona getestet worden sind. 272 sind wieder gesund und bisher ist in diesem Land niemand an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Dieses Happy End ist im Video schon (fast) vorweggenommen – zeichentrick-Gitarrist und Sängerin küssen einander – mit Maske ;)