Seife macht die Viren zu Nackerbatzln

Kein "Hit", aber!

Sie schränkt gleich ein, ohnehin zu wissen, „dass das kein besonders cooles Thema ist, aber es ist urwichtig und bringt viel“. Mehr als vier von fünf ansteckenden Krankheiten werden über Hände übertragen – von Grippe bis Magen-Darm-Infektionen kommen die Krankheitserreger über Hände in Mund, Nase oder Augen und so in den Körper heißt es schon im Video.

Sie sei als junge Wissenschafterin in diese Forschungs-„Nische“ reingerutscht. „Ich fand es urspannend, wie wichtig Hygiene in der Geschichte der Medizin war. Der seit eineinhalb Jahrhunderten anerkannte „Papst“ auf diesem Gebiet, Ignaz Semmelweiss, sei zu seinen Lebzeiten auch nicht immer so der Star gewesen. Dabei kam er drauf, dass viele gebärende Frauen in den Krankenhäusern deswegen häufig an Kindbettfieber erkrankten oder sogar starben, weil medizinisches und Krankenhauspersonal zu wenig auf Hygiene geachtet hatte – und so wurden dank seiner Erkenntnisse und seines Einsatzes die Hand-Hygiene erfunden und entsprechende Standards für Spitäler entwickelt.