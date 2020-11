Angehende Kindergartenpädagog_innen „mischten mit“

Im Rahmen der Steirischen KinderrechteWoche 2020 fand die Spezialwerkstatt des bewährten Formats „Mitmischen im Landhaus“ statt: 26 Schüler*innen der Hartberger BAfEP (BildungsAnstalt für ElementarPädagogik, sprich Kindergarten) haben sich in dieser besonderen Politikwerkstatt mit den Kinderrechten und der steirischen Landespolitik befasst.

Mitmischen wurde in den digitalen Raum verlegt, Einblicke in Themenbereiche rund um die Landespolitik und das Landhaus selbst sind mittels Videos zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause übertragen worden. Zentral bei dieser speziellen Werkstatt war die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten. Die Jugendlichen konnten für sich fünf wichtige Rechte benennen und den Abgeordneten vorstellen.

Wie auch im analogen Fall war es möglich alle im Landtag vertretenen Parteien zu diesem Polit-Talk begrüßen zu können. Auch in Zeiten der räumlichen Distanz soll eine soziale und inhaltliche Distanz verringert werden, gemeinsam mit diesen Herausforderungen umzugehen war ein zentrales Thema.

Den Abgeordneten wurden Fragen gestellt wie etwa zur Gesetzesnovelle für Anstellungserfordernisse in Kindergärten. Von Seiten der Politik wurde betont, dass diese Novelle nur eine kurzfristige Lösung bzw. keine Lösung sein kann. Signalisiert wurde von allen Parteien, dass sie großes Interesse haben, von den Schülerinnen und Schülern zu erfahren, was es an Änderungen im elementarpädagogischen Bereich brauchen würde. Die jungen Menschen haben sich auch Gedanken gemacht und unter anderem die Frage formuliert, wie man der Gewalt in Familien begegnen kann. Weitere Fragen gab es in Bezug auf den Öffentlichen Verkehr, aber auch welches Kinderrecht die Politikerinnen und Politiker wichtig finden. Es hätte noch viele weitere Themen gegeben, doch das wäre weit über den zeitlichen Rahmen hinausgegangen.