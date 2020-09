Als "Aliens" MuseumsQuartier und Umgebung erkunden

Die jetzige – noch bis 4. Oktober - beginnt zunächst indoor. Wir befinden uns sozusagen an Bord eines Raumschiffes, Zahlenreihen und scheinbare Formeln flimmern über den Screen. Sternenhimmel in der „Aussicht“, flugs geht’s durch Galaxien. … Ja, und dann Notlandung auf einem Planeten. Reparatur notwendig. Ausstieg erforderlich. Umfeld zu erkunden. Ach, da gibt es Leben. In Form sich bewegender Wesen, aber auch in der von fix verankerten, Sauerstoffspendern. Verbinde dich mit so einer Pflanze…

Über Kopfhörer werden Geschichten und Anregungen zu Beobachtungen übertragen. Die sind verpackt, als würden tatsächlich Fremde diese Gegend, das Leben hier betrachten. Erinnert ein bisschen an die Struktur des berühmten TV-Films „Das Fest des Huhns“. In dem ließ Walter Wippersberg vor fast 30 Jahren afrikanische Forscher_innen Gebräcuhe von Ureinwohner_innen Oberösterreichs im Stile kolonialistischer europäischer Entdecker_innen erkunden.

Womit sich auch der Blick der Forschungsobjekte verändern konnte. Ebenso wie der Blick von Teilnehmer_innen der WaVid 20-Expedition auf die Fortbewegung in der Stadt, das Einkaufen und anderes. Oder auch „nur“ den Zusammenhang zwischen Bäumen und Menschen. Erfunden, entwickelt und gesteuert – über ein Tablet – wurde und wird die schräge Mission von Mitgliedern des künstlerischen Teams TWOF2 (zwei von zwei) und dascollectiv.

