„3 + 1 = 7“ – drei Alte und ein Bub klären Kriminalfall und mehr

Ein 9-Jähriger wohnt in einem Schloss, einer Burg. Cool, oder? Naja, alle im Ort – und damit auch in seiner neuen Klasse – wissen, das ist die die Heimat von sehr Alten, einem Seniorenheim. Und so wird Max zum Gespött der meisten in der Klasse und Schule, vor allem von Ole, der dort das Sagen hat.

Max geht’s aber nicht nur deswegen schlecht. Auch er fühlt sich unter all den (Ur-)Alten nicht wohl. Außerdem wohnt er nur hier, weil seine Mutter als Pflegerin hier einen Job bekommen hat. Der Vater hat die Familie verlassen.

Und so sehen wir zu Beginn von „Max und die wilde 7“ einen am Boden zerstörten Buben. Eh klar, dass das nicht so bleiben kann und wird.