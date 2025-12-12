Die Last-Minute-Gesellschaft | Mittelmaß unter Druck | Kaum Mietwohnungen | Ein bisschen Verbrenner-Aus

Einen herzlichen Gruß ins Wochenende. Schön, dass Sie uns lesen!

Schön, dass Sie uns lesen - und sich dafür Zeit nehmen. Selbstverständlich ist das nämlich nicht (mehr), die Verdichtung des Alltags schreitet voran. In der Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr. Und oft bleibt nur noch das schnelle Last-Minute-Abarbeiten. Roxanna Schmit hat sich das Phänomen angesehen: es ist eine Mischung aus Stress und "zu viel" und bei manchen auch eine gewisse "Prokrastination" - also erst agieren, wenn der Druck groß ist. Mehr dazu, lesen Sie hier (aber nur, wenn Sie Zeit haben).

Den Kommentar dazu finden Sie hier: mit einem Rückblick auf US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der quasi der Erfinder des modernen Zeitmanagements war. Nun ja, zumindest wurde eine eigene Methode nach ihm benannt: mehr dazu, hier.

Das Mittelmaß ist unter Druck

So sieht es Karl Schwarz, Eigentümer der Zwettler Privatbrauerei. Und meint mit Mittelmaß vor allem sein Bier. Denn die Segmente "alkoholfrei" und "Starkbier" verzeichnen Zuwächse, das Normalbier in der MItte ist offenbar zu normal geworden. Er hat auch eine klare Meinung zum neuen Pfandsystem, das kein Umsatztreiber ist. Das Gespräch können Sie hier nachlesen und nachschauen, wir waren mit Karl Schwarz im TV-Studio.

Kaum Mietwohnungen

Im IMMO-Magazin ist es heute ultraweihnachtlich. Wir haben einen Rundgang durch die Christbaum-Welten in den funkelnden Wiener Hotels gemacht, zeigen festliche Wohnaccessoires und die schönsten Bildbände zum Staunen. Zudem gibt es es spannende Geschichte von Ulla Grünbacher zum Wiener Mietmarkt: der ist nämlich ausgetrocknet, im Hochpreis-Segment besonders. Wer eine Wohnung mit mehreren Zimmern sucht, wird kaum fündig. Experten erklären, warum. Und warum das auch nicht besser werden wird. Klicken Sie hier!

Am Montag gibt es unser letztes IMMO-WOHNTELEFON für dieses Jahr. Am 15. Dezember von 10-11 Uhr steht Ihnen Barbara Walzl-Sirk von Mieterschutzverband Rede und Antwort. Einfach unter Tel.: 05 9030 22337 anrufen und Nachfragen.

Ein bisschen Verbrenner-Aus, BMW mit neuer Führung und viele neue Autos

Sehr viel Neues gibt es wieder aus der Welt der Mobilität: Die EU ringt sich offenbar zu einem kleine Aus vom Verbrenner-Aus durch. Heißt: Die EU rudert ein bisschen zurück, aber eben nicht ganz. Mehr zum Verbrenner-Aus, hier. Bei BMW geht CEO Oliver Zipse - wer ist sein Nachfolger Milan Nedelkovic? Seine Karriere ist spannend, weil er als Trainee bei BMW begann und jetzt ganz oben ankommt. Kia bringt den Seltos nach Europa: überarbeitet, größer und mit Hybridoption. Das Modell bringt frischen Wind ins Segment der Kompakt-SUV. Und: Wir haben den neuen Fiat Grande Panda mit Hybridantrieb getestet - mehr dazu hier. Aus Mercedes EQB wird GLB und Smart hat wieder ein neues Auto - eine große Limousine.

