Verbot in China: Kommt das Ende der ausfahrbaren Türgriffe auch in Europa?

China hat eine neue Vorschrift beschlossen, nach der elektrisch versenkbare Türgriffe bei Neuwagen ab dem 1. Jänner 2027 nicht mehr zulässig sind. Die Entscheidung betrifft in erster Linie Elektroautos, bei denen sich die Türgriffe automatisch ausfahren, sobald das Fahrzeug entriegelt wird. Begründet wird das Verbot mit Sicherheitsfragen: In bestimmten Unfall- oder Stromausfall-Situationen könnten elektrisch gesteuerte Türgriffe blockieren und so das Verlassen des Fahrzeugs erschweren. Die neuen Regeln fordern wieder mechanisch jederzeit zugängliche Griffmechanismen, die auch ohne elektrische Versorgung funktionieren.

Was bedeutet "elektrisch versenkbar"?

Elektrisch versenkbare Türgriffe verschwinden vollständig in der Fahrzeugkarosserie, sobald das Auto verriegelt ist. Sie fahren erst aus, wenn der Fahrer etwa per Schlüssel, App oder Annäherungssensor die Entriegelung auslöst. Diese Technik unterscheidet sich von klassischen versenkten Griffen, die zwar bündig in der Oberfläche liegen, sich aber jederzeit per Hand herausziehen lassen. Erstere funktionieren ausschließlich elektrisch. Versenkbare Türgriffe gelten als modernes Design- und Leistungsmerkmal, das die Aerodynamik verbessern und den Luftwiderstand senken soll.