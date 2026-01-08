Verbot in China: Kommt das Ende der ausfahrbaren Türgriffe auch in Europa?
China hat eine neue Vorschrift beschlossen, nach der elektrisch versenkbare Türgriffe bei Neuwagen ab dem 1. Jänner 2027 nicht mehr zulässig sind. Die Entscheidung betrifft in erster Linie Elektroautos, bei denen sich die Türgriffe automatisch ausfahren, sobald das Fahrzeug entriegelt wird. Begründet wird das Verbot mit Sicherheitsfragen: In bestimmten Unfall- oder Stromausfall-Situationen könnten elektrisch gesteuerte Türgriffe blockieren und so das Verlassen des Fahrzeugs erschweren. Die neuen Regeln fordern wieder mechanisch jederzeit zugängliche Griffmechanismen, die auch ohne elektrische Versorgung funktionieren.
Was bedeutet "elektrisch versenkbar"?
Elektrisch versenkbare Türgriffe verschwinden vollständig in der Fahrzeugkarosserie, sobald das Auto verriegelt ist. Sie fahren erst aus, wenn der Fahrer etwa per Schlüssel, App oder Annäherungssensor die Entriegelung auslöst. Diese Technik unterscheidet sich von klassischen versenkten Griffen, die zwar bündig in der Oberfläche liegen, sich aber jederzeit per Hand herausziehen lassen. Erstere funktionieren ausschließlich elektrisch. Versenkbare Türgriffe gelten als modernes Design- und Leistungsmerkmal, das die Aerodynamik verbessern und den Luftwiderstand senken soll.
Autos mit versenkbaren Türgriffen
Eine Übersicht der derzeit in Österreich relevanten, am Markt verfügbaren Modelle, die mit dieser Grifftechnik angeboten werden.
- Mercedes‑EQ‑Familie
Mercedes‑Benz nutzt bei seinen Oberklasse‑Elektroautos das versenkbare Griffkonzept als Teil des aerodynamischen und luxuriösen Auftritts. Sowohl die Limousinen der EQS‑ und EQE‑Reihen als auch ihre SUV‑Varianten setzen auf elektrisch ausfahrende Türgriffe, die nahtlos in die Karosserielinien integriert sind und sich erst beim Zugang aus der Flanke bewegen. Diese Lösung findet sich bei vielen der aktuellen Modelljahrgänge in Österreich wieder und unterstreicht das Premium‑Image der Marke.
- BMW i7 und iX3
Auch BMWs Flaggschiff‑Limousine i7, die vollelektrische Variante der 7er‑Serie, ist mit elektrisch ausfahrenden Türgriffen erhältlich, die sich beim Entsperren automatisch präsentieren. Damit folgt BMW dem Trend zu aerodynamischer Gestaltung und digital gesteuerten Komfortfunktionen. Beim BMW iX3 – dem elektrischen SUV auf 3er‑Basis – wird diese Technik ebenfalls eingesetzt, um sein modernes Auftrittsbild zu unterstreichen.
- Tesla
Tesla hat elektrisch versenkbare Türgriffe in Europa und Österreich populär gemacht. Alle vier relevanten Modellreihen – Model S, Model 3, Model X und Model Y – nutzen elektrisch ausfahrende oder automatisch präsentierende Griffe, sobald sich der Schlüssel dem Fahrzeug nähert oder es entriegelt wird. Gerade bei Tesla sind diese Griffe ein Markenzeichen geworden.
- Range Rover / Land Rover
Die Luxus‑SUV‑Familie von Range Rover setzt bei den neueren vollelektrischen und elektrifizierten Modellen auf elektrisch versenkbare Türgriffe, die sich elegant in das robuste Design einfügen. Dieser Ansatz verbindet traditionelle britische Luxusmerkmale mit modernen EV‑Designprinzipien und ist in Österreich bei den Premium‑Angeboten erhältlich.
- Hyundai
Der neue Ioniq 9 setzt als derzeit größtes SUV der Koreaner auf elektrische Türgriffe, die beim Annähern von selbst ausfahren.
Der Wettbewerb aus China dringt auch auf den heimischen Markt. Viele Marken bringen die versenkbare Türgrifftechnik gleich mit:
- BYD
Der Seal und der größere SUV BYD Sealion 7 setzen auf derartige Türgriffe als Teil eines "runderen" Aussehens.
- Jaecoo
Das Modell "7" kommt in Kürze in Österreich auf den Markt. Auch dieses SUV setzt auf elektrische Türöffner zur Optimierung der Aerodynamik.
- XPeng
Modelle wie der G7 oder P7 folgen ähnlichen Designprinzipien, mit bündig integrierten Griffen, die erst beim Zugang aktiv werden.
- Nio
Elektroautos des neuen Herstellers, etwa der ET5, bieten bei ihren Limousinen ebenfalls dieses Merkmal, das aerodynamische Effizienz und ein futuristisches Sitzungsgefühl verbinden soll.
Regulierungsmacht China
Da China der größte Automobilmarkt der Welt ist und viele Hersteller dort produzieren, hat das neue Verbot auch Auswirkungen auf Europa. Fahrzeuge werden häufig auf globalen Plattformen entwickelt, sodass Änderungen für China oft automatisch auch die Modelle beeinflussen, die hierzulande verkauft werden.
Die modernen Türgriff-Systeme werden laut der South China Morning Post in der Regel nicht für jeden Markt separat gefertigt, weshalb Vorschriften in China Design, Sicherheitstechnik und Produktion weltweit beeinflussen können. Ob ähnliche Regeln in Europa eingeführt werden, ist noch offen.
