Boom in Norwegen: Über 95% der Neuwagen sind Elektroautos - Was ist das Erfolgsrezept?

In Norwegen sind im vergangenen Jahr fast nur noch reine Elektroautos ⁠neu zugelassen worden. Der Anteil an batteriebetriebenen Autos stieg 2025 von 88,9 Prozent im Vorjahr auf 95,9 Prozent heuer, wie aktuelle Daten des norwegischen Straßenverbands OFV zeigen. Im Dezember lag der Anteil sogar bei fast 98 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mit 179.549 Neuwagen 40 Prozent mehr zugelassen als 2024. Zum Vergleich: Bis Ende November 2025 wurden in Österreich 56.030 E-Pkw neu zugelassen. Das sind 21,3 Prozent aller Neuzulassungen; gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 38,8%. Benzin-Elektro-Hybride verzeichnen ein Plus von 45,3%. Bei Benziner gibt es einen Rückgang von 4,2%, bei Diesel-Pkw einen Rückgang von 24,2%.

Was ist das norwegische Erfolgsrezept? Käufer schlugen in Norwegen zuletzt vermehrt bei E-Autos zu, da die Regierung im Oktober für Jänner 2026 Steuererhöhungen angekündigt hatte. E-Autos für unter 300.000 norwegische Kronen (25.331 Euro) bleiben auch 2026 von der Mehrwertsteuer befreit. Auch die Hersteller lieferten vermehrt E-Autos nach Norwegen, um die Nachfrage zu decken. "Wir haben sehr schnell eine Reihe von Autos, die ursprünglich nicht für Norwegen bestimmt waren, umgeleitet, um sie schneller hierher zu bekommen", sagte der Geschäftsführer von Ford Norwegen, Per Gunnar Berg, der Nachrichtenagentur ⁠Reuters.

Während die Neuzulassungen bei Hybrid-Autos und reinen E-Autos wachsen, verlieren klassische Verbrenner weiter an Marktanteilen. Von Jänner bis Novemer 2025 wurden in der EU insgesamt 1.662.399 batterieelektrische Autos (BEV) neuzugelassen. Das ist ein Marktanteil von 16,9 Prozent. Ein Plus gegenüber den 13,4 Prozent Marktanteil im gleichen Zeitraum 2024.