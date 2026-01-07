Wie viel Technik braucht der Innenraum? VW und Bosch tüfteln an den Cockpits der Zukunft

Digitale Bedienoberflächen, lernfähige Software und neue Anzeigeformen verändern zunehmend, wie Menschen im Auto der Neuzeit unterwegs sind. Hersteller und Zulieferer stellen aktuell Cockpit-Konzepte vor, die ab 2026 in ersten Serienmodellen erscheinen sollen. Im Mittelpunkt stehen Volkswagen mit einer neuen Innenraumgeneration für künftige ID-Modelle sowie Bosch mit einer Technologie, die das Auto zu einem vorausschauenden Begleiter machen soll.

Start mit dem ID Polo Volkswagens neue Cockpit-Generation soll dieses Jahr erstmals im vollelektrischen ID Polo und anschließend in weiteren Neumodellen der ID-Reihe zum Einsatz kommen. Die neue Innenraumgestaltung zielt auf eine intuitivere Bedienung und klarere Strukturen ab. Sichtbare physische Tasten und Knöpfe ergänzen künftig digitale Displays, um Funktionen wie Klimasteuerung und Warnblinker ohne verschachtelte Menüs erreichbar zu machen. Gleichzeitig bleibt die digitale Instrumentierung präsent und wird durch neue Software-Funktionen ergänzt, darunter die dritte Generation des "Travel Assist", die künftig auch rote Ampeln und Stoppschilder erkennen können soll. Volkswagens Chefdesigner Andreas Mindt betont, dass "klare physische Tasten Stabilität und Vertrauen schaffen" und Details wie die neue Retro-Anzeige den typischen "Volkswagen-Wink" transportieren. Diese Retro-Anzeige erlaubt es, die digitalen Instrumente auf Knopfdruck in klassische Anzeigemodi zu verwandeln, die an frühere Modelle der ersten Polo- oder Golf-Generation erinnern sollen.

Rückkehr der Tasten und Knöpfe In der neuen Cockpit-Architektur sind zwei große Displays entlang einer einzigen Sichtlinie angeordnet: ein digitales Kombiinstrument direkt vor dem Lenkrad und ein größeres Infotainment-Display in Reichweite von Fahrer und Beifahrer. Unter dem zentralen Bildschirm sind nun physische Bedienelemente für Klima und Warnblinker integriert, das Lenkrad verfügt über haptische Tastenfelder. Die Wiedereinführung eines Drehrades zwischen Smartphone-Ablage und Getränkehalter zur Bedienung von Audiofunktionen rundet die neue Architektur ab. Volkswagen plant, die neue Cockpit-Architektur nicht nur im ID Polo einzusetzen, sondern sukzessive auch in weiteren Modellen der ID-Familie und darüber hinaus. Diese strategische Ausrichtung soll bereits im Laufe des Jahres in weiteren Serienmodellen sichtbar werden.