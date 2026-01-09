Der Mercedes CLA ist das "Auto des Jahres" - warum hat er überzeugt?
Zusammenfassung
- Der Mercedes CLA wurde mit moderner 800-Volt-Technik und hoher Effizienz zum Auto des Jahres gewählt.
- Im Finale setzte sich der CLA mit 320 Punkten deutlich vor Skoda Elroq und Kia EV4 durch.
- Die internationale Jury bestand aus 59 Experten aus 23 Ländern, darunter drei aus Österreich.
Der Titel Car of the Year ist die älteste und prestigeträchtigste Auszeichnung in der Mobilwelt. Nicht zuletzt deswegen, weil es nur einen Sieger gibt. Seit 1964 wird ein Modell zum Auto des Jahres gewählt.
Im vergangenen Jahr wurde der R5 von Renault zum Car of the Year gewählt. Renault war auch dieses Jahr vertreten - mit dem R4. Dazu haben es der Skoda Elroq, der Mercedes CLA, der Citroen C5 Aircross, der Kia EV4, der Fiat Grande Panda und der Dacia Bigster ins Finale geschafft.
Die sieben Finalisten
Fiat Grande Panda
Renault 4 E-Tech Electric
Mercedes CLA
Citroen C5 Aircross
Skoda Elroq
Kia EV4
Dacia Bigster
Am Ende wurde es ein deutlicher Sieg für den Mercedes. Mit 320 Punkten hat sich der neue CLA vor den Skoda Elroq (220 Punkte) und dem Kia EV4 (208 Punkte) durchgesetzt. Knapp dahinter der C5 Aircross.
Überzeugt hat die Juroren vor allem die moderne Technologie des CLA. Die Elektro-Plattform arbeitet mit 800-Volt-Technik und der CLA wusste vor allem mit seiner Effizienz zu überzeugen. Mercedes gibt eine Reichweite von bis zu 792 Kilometer an. Im Rahmen des Tannistest für das Car of the Year im September in Dänemark konnten wir das Auto sogar mit 12 kWh/100 km fahren - das ist angesichts der Leistung eine Ansage. Für die Reichweite - auch bei höheren Geschwindigkeiten - sorgt zudem ein 2-Gang-Getriebe.
Auch in Sachen Infotainment ist der Mercedes ganz weit vorne. Das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) steuert automatisiertes Fahren, Komfort sowie Fahren und Laden. Hinzu kommt ein fortschrittliches Sprachassistenzsystem.
Es ist dies das zweite Mal, dass Mercedes den Titel Car of the Year gewinnt. Das erste Mal war 1974 mit dem 450 SE/SEL. Auf das Podium der ersten drei schaffte es Mercedes insgesamt acht Mal - zuletzt 1997 mit der E-Klasse. Der Mercedes-Benz CLA erhielt mit 22 auch die meisten ersten Plätze, während der Citroën C5 Aircross bei 15 Jury-Journalisten Nummer eins war - gefolgt vom Fiat Grande Panda (9 erste Plätze) und vom Skoda Elroq (8).
Die Jury setzt sich aus 59 Juroren aus 23 Ländern zusammen. Österreich ist durch Dieter Hubmann (Kleine Zeitung), Wolfgang Hofbauer (Autorevue) und Michael Andrusio (KURIER) in der Jury vertreten.
