Der Mercedes CLA ist das "Auto des Jahres" - warum hat er überzeugt?

Der Titel Car of the Year ist die älteste und prestigeträchtigste Auszeichnung in der Mobilwelt. Nicht zuletzt deswegen, weil es nur einen Sieger gibt. Seit 1964 wird ein Modell zum Auto des Jahres gewählt. Im vergangenen Jahr wurde der R5 von Renault zum Car of the Year gewählt. Renault war auch dieses Jahr vertreten - mit dem R4. Dazu haben es der Skoda Elroq, der Mercedes CLA, der Citroen C5 Aircross, der Kia EV4, der Fiat Grande Panda und der Dacia Bigster ins Finale geschafft. Die sieben Finalisten

Am Ende wurde es ein deutlicher Sieg für den Mercedes. Mit 320 Punkten hat sich der neue CLA vor den Skoda Elroq (220 Punkte) und dem Kia EV4 (208 Punkte) durchgesetzt. Knapp dahinter der C5 Aircross. Überzeugt hat die Juroren vor allem die moderne Technologie des CLA. Die Elektro-Plattform arbeitet mit 800-Volt-Technik und der CLA wusste vor allem mit seiner Effizienz zu überzeugen. Mercedes gibt eine Reichweite von bis zu 792 Kilometer an. Im Rahmen des Tannistest für das Car of the Year im September in Dänemark konnten wir das Auto sogar mit 12 kWh/100 km fahren - das ist angesichts der Leistung eine Ansage. Für die Reichweite - auch bei höheren Geschwindigkeiten - sorgt zudem ein 2-Gang-Getriebe. Auch in Sachen Infotainment ist der Mercedes ganz weit vorne. Das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) steuert automatisiertes Fahren, Komfort sowie Fahren und Laden. Hinzu kommt ein fortschrittliches Sprachassistenzsystem.