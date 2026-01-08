Wenn man den großen Akku und eine bessere Ausstattung wählt, ist der R4 kein Sonderangebot mehr.

Mit größerem Akku gibt es grundsätzlich eine gut nutzbare Reichweite, die aber bei kühlen Temperaturen deutlich weniger wird.

Mit dem neuen Renault 4 hat Renault nach dem R5 nun also das nächste ikonische Modell aus der Geschichte wiederbelebt. Heuer folgt der Twingo „neu“, dann wird es das aber mit den Retroautos gewesen sein. Zumindest lässt sich das so heraushören, wenn man den Renault-Verantwortlichen zuhört. Dass die Sache mit den Neuauflagen gut funktionieren kann, zeigt der Renault 5, der zum Car of the Year 2025 gewählt wurde. Der R4 ist – um es in einem Satz zu sagen – die praktische Variante des R5. Und ein praktisches Universaltalent sollte auch schon der Ur-R4 sein, als er 1961 vorgestellt wurde. Ein Auto für alle Fälle und für alle Lebenslagen.

Der R4 von 2025 fährt freilich rein elektrisch und was den Antrieb betrifft, teilt er sich die Technik mit dem R5. Wahlweise hat man einen 40-kWh-Akku in Verbindung mit 90-kW-E-Motor oder einen 52-kWh-Akku mit 110 kW/150-PS-Motor. Für unseren Test hatten wir letzteren zur Verfügung. Und es hat sich gezeigt, dass es bei winterlichen Temperaturen lieber der größere Akku sein sollte. Aber dazu später.

Das Design wirkt freundlich und modern – Retro hin oder her. Wenn man den Ur-R4 vor Augen hat, wird man einräumen, dass Ähnlichkeiten weder zufällig noch unerwünscht sind. Im Vergleich zum R5 gibt es mehr Kofferraumvolumen, 420 mindestens bis 1405 Liter sind schon gute Werte. Was aber wirklich positiv auffällt, ist die tiefe Ladekante. Einen Frunk vorne gibt es übrigens nicht, dafür hat der R4 eine andere praktische Funktion, nämlich eine umklappbare Beifahrersitzlehne.

Innen entspricht der R4 weitgehend dem R5. Das ist kein Fehler, denn schon der R5 hat uns mit dem Styling des Innenraums gut gefallen. Renault hat sich einige nette Details einfallen lassen – unter anderem kann man sich einen Baguette-Halter an der Mittelkonsole einhängen.

Was weniger gefällt, ist die schlechte Auflösung des Kamerabilds der Rückfahrkamera. Wie beim R5 hat man gleich mehrere Bedienelemente rechts neben dem Lenkrad (Fahrstufen, Scheibenwischer, Audio-Satellit), das ist anfangs gewöhnungsbedürftig. Vor allem, dass es hier keine P-Stellung gibt. Den Audio-Satelliten will man jedenfalls nicht missen, denn die Bedienung funktioniert intuitiv (und man muss auf keinem Touchscreen herumtapsen). Google an Bord Stichwort Touchscreen. Mit der Menüführung findet man sich schnell zurecht und auch beim R4 setzt Renault auf Google-Funktionen fürs Infotainment. Und auch ein Avatar, der „Reno“ heißt, huscht mitunter über den Bildschirm.

