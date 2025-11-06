Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Renault setzt die Wiederbelebung ikonischer Modelle munter fort. Nach dem R5 und dem R4 kommt nun der Twingo wieder. Was der Twingo von 2026 mit dem allerersten Twingo gemeinsam hat: Er ist ein leistbares, clever gemachtes Auto. Nur fährt er jetzt rein elektrisch. Anno 1992 stellte Renault den Twingo der ersten Generation vor und brachte ihn ab 1993 in die Märkte. Besonderheit der ersten Generation war – neben dem treuherzigen G’schau – die Auslegung der Karosserie als Miniatur-Monospace, also der kleinste machbare Van. Und so bot der Twingo viel Platz bei kompakten Außenabmessungen. Renault hat sich beim Design nun wieder am ersten Twingo orientiert – mit einem freundlich wirkenden Gesicht und viel nutzbarem Raum im Interieur (was auf Grund der Elektroarchitektur gut realisierbar war). Der neue Twingo bleibt von den Abmessungen her kompakt und kommt auf eine Länge von 3,78 Meter. Damit ordnet sich der Twingo im A-Segment ein, eine Autokategorie, das viele Hersteller in den letzten Jahren verlassen haben – obwohl es immer noch mehr aus ausreichend Kunden gäbe, die ein Fahrzeug in dieser Größenordnung suchen würden, wie man bei Renault erklärt. Aber ein Fahrzeug in dieser Kategorie anbieten zu können, ist heutzutage "tricky" - zumal man wettbewerbsfähig, attraktiv und profitabel sein muss.

Gleichzeitig sind elektrische A-Segment-Autos wichtig für die Mobilität, weiß man bei Renault. Der Twingo soll nicht nur leistbar sein, sondern wurde auch so schnell entwickelt, wie noch kein Renault zuvor. Unter zwei Jahre hat man gebraucht - freilich mit Hilfe aus China. Wie sieht es also mit dem Platz aus? Vorne sitzt man bequem und nach hinten steigt man über zwei Hecktüren ein (die hatte der erste Twingo noch nicht) und auch dort ist das Platzangebot okay – für zwei Personen. Nur mit der Kopffreiheit könnte es für Großgewachsene hinten bald einmal knapp werden.