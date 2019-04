Wie Impfen und Autismus zusammenhängen

Gaia Novarino hat ein großes Ziel: „Mit meiner Arbeit möchte ich Kindern helfen, die mit neurologischen Entwicklungsstörungen auf die Welt kommen.“ Die aus Italien stammende Neurowissenschafterin ist eine der weltweit führenden Autismus-Forscherinnen und hat lange Zeit in den USA gearbeitet. Seit 2014 ist sie am Institut of Science and Technology (IST Austria) in Klosterneuburg tätig, mit April wurde sie dort zur Professorin berufen. Sie erforscht die genetischen Grundlagen schwerer Formen von Autismus.

Novarino hat bereits mehrere Gene identifiziert, die für die Entwicklung von Autismus aber auch Epilepsie und andere neurologische Entwicklungsstörungen verantwortlich sind. „Wir kennen rund 100 Risikogene – jedes von ihnen ist in einer kleinen Patientengruppe mutiert. Tatsächlich eine Rolle spielen könnten aber noch wesentlich mehr Gene“, sagt die Forscherin anlässlich des Welt-Autismus-Tages (2.4.).