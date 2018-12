Autismus: 87.000 Menschen in Österreich betroffen

Rund ein Prozent der Bevölkerung ist von einer „Autismus-Spektrum-Störung“ betroffen – also rund 87.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Männer deutlich häufiger als Frauen.

„Bei Autismus handelt es sich um eine Entwicklungsstörung, die Auswirkungen darauf hat, wie sich eine Person verhält, kommuniziert, mit anderen Menschen in Beziehung tritt und die Umwelt wahrnimmt“, heißt es auf der Homepage des „Dachverband Österreichische Autistenhilfe“ (www.autistenhilfe.at). Eine klare Ursache gibt es nicht. Sehr wahrscheinlich ist, dass genetische Faktoren – möglicherweise in Wechselwirkung mit Umweltfaktoren – auf gewisse Strukturen im Gehirn einwirken und so zur Entstehung des Störungsbildes beitragen. Gesichert ist, dass die Mumps-Masern-Röteln-Impfung sowie ein spezifischer Erziehungsstil keine Auslöser von Autismus sind.