Was Haarentfernung im Intimbereich mit Chlamydien zu tun hat

Fast alle Frauen gaben an, ihre Schamhaare bereits einmal mit einem Rasierer entfernt zu haben. 53 Prozent der Frauen gaben an, im vergangenen Jahr jede Woche ihre Schamhaare entfernt zu haben. 18 Prozent gaben an, ihre Haare im Intimbereich zumindest im letzten Monat entfernt zu haben. Dieses Verhalten definierten die Wissenschafter als "intensiv betriebene Haarentfernung". Nach den gynäkologischen Tests zeigte sich: Nur zehn Prozent dieser Studentinnen wurden positiv auf Chlamydien oder Gonorrhoe getestet.

Keine Hinweise auf Zusammenhang

Die Ergebnisse würden keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen intensiver Haarpflege im Intimbereich und dem Risiko, an einer Geschlechtskrankheit zu erkranken, liefern, so die Forscher.

Demnach war die Wahrscheinlichkeit, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen, bei regelmäßigen Haarentfernerinnen und allen anderen Studentinnen in etwa gleich, heißt es in der im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlichten Studie. Die neuen Ergebnisse seien zudem genauer als frühere Untersuchungen, da unter anderem Faktoren wie Geschlecht, Einkommen und Alter berücksichtigt wurden.