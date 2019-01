Warum Smartphones jetzt ein Thema für Suchtexperten werden

Zur Vorbeugung müsste bereits in den Schulen das Thema „Genuss“ stärker angesprochen werden – von Pädagogen, Schulärzten, Schulpsychologen und Ernährungsspezialisten gemeinsam. „Junge Menschen müssen wissen, wie schmeckt ein Stück Schokolade, wie kann man das wirklich genießen: Es geht darum, bewusst unseren Stopp-Mechanismus im Gehirn zu steuern.“ Lustvolles Verhalten mit einem aktiven Kontrollmechanismus müsse gefördert werden, damit klar ist: „Jetzt ist es genug, ich will genießen, aber nicht gedankenlos in mich hineinschaufeln.“

Alle Infos zur Veranstaltung

Sucht in allen Formen: Gesundheitstalk „Vom Laster zur Sucht. Sucht im Alltag: Von Alkohol bis Internet“ ist das Thema des ersten Gesundheitstalks im Jahr 2019 am Mittwoch, 30. 01., 18.30 Uhr. Am Podium: Ao. Univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer (MedUni Wien), Prim. Dr. Roland Mader ( Anton Proksch Institut). Moderation: Gabriele Kuhn, KURIER.

Veranstaltungsort: Van-Swieten-Saal der Medizinischen Universität Wien,

Van-Swieten-Gasse 1a (Ecke Währinger Str.), 1090 Wien. Veranstalter: KURIER, MedUni Wien und Novartis. Der Eintritt ist frei. Info-Tische gibt es bereits ab 17.30 Uhr.

Nähere Informationen: Fragen zu der Veranstaltung: gesundheitstalk@kurier.at.

Sie finden uns auch auf Facebook unter KURIER Gesundheitstalk.