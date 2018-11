Online-Sucht: Acht Wochen stationäre Behandlung

Wie bei anderen Suchterkrankungen besteht bei den Betroffenen in vielen Fällen nicht allein eine Abhängigkeit von Social Media-Gebrauch, von Gaming oder anderen Internet-Angeboten (z.B. Pornografie-Sucht). "An sogenannten Komorbiditäten (zusätzliche Erkrankungen; Anm.) kommen oft Angststörungen, Depressionen, Substanzabhängigkeit, zum Beispiel von aufputschenden Mitteln zum Wachbleiben beim Gaming, vor", sagte Musalek. Klassisch ist laut Mader bei den "Gamern" folgendes Verhalten: "Die Betroffenen bauen sich einen Avatar, ein Alter Ego. Der Avatar ist mutig, stark, behauptet sich der künstlichen Welt. Dort gibt es Anerkennung und Freunde. Oft sind die Patienten in der realen Welt aber unsicher, haben wenige Freunde und haben wenig Zuwendung."

Eigene Patientengruppe

Die nunmehr bei API für diese Patientengruppe maßgeschneiderte Therapie erfolgt in einer eigenen Patientengruppe mit solchen Störungen. Die Betroffenen mit einem Mindestalter von 17 Jahren werden acht Wochen stationär aufgenommen. Handys müssen am Beginn abgegeben werden. Im Lauf der Zeit kann beispielsweise der Gebrauch eines Smartphones auf eine Stunde pro Tag begrenzt werden. Im Rahmen des Programms gibt es Gruppen- und Einzeltherapien aus dem Angebot des API plus einmal pro Woche für eineinhalb Stunden die spezielle Gruppentherapie für die Internet-, Gaming- oder Social Media-Abhängigen.

"Vollkommene Internet-Abstinenz ist in unserer heutigen Gesellschaft unrealistisch. Wir verfolgen ein 'Ampel-System' für den späteren Gebrauch. Für einen Online-Gamer bleiben diese Spiele verboten. Andere Internet-Anwendungen soll er unter bestimmten Bedingungen nutzen können. Für ihn ungefährliche "grüne" Anwendungen solle er frei gebrauchen können", sagte Mader.