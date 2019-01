Warum Ohrenschmerzen von den Zähnen kommen können

Zu empfehlen ist eine genaue zahnärztliche und radiologische Untersuchung, professionelle Mundhygiene in der Ordination oder an einer Zahnklinik und anschließend eine engmaschige Betreuung durch den Zahnarzt. Auch auf mögliche zahnfleischschädigende Lebensstilursachen, wie Rauchen oder einseitige Ernährung, Medikamente oder Drogenkonsum etc., ist im Rahmen der Erhebung der Krankengeschichte einzugehen.