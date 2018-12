Schadensfall am Zahn: Wohin man sich als Patient wenden kann

Nach einer Zahnextraktion bemerkte ich, dass mir beim Zähneputzen immer wieder Flüssigkeit in die Nase kommt.

Offenbar ist beim Ziehen des Zahns die dünne Knochenlamelle zwischen Zahnfach (eine Vertiefung in den Kieferknochen, in der ein Zahn mit seiner Wurzel steckt) und Kieferhöhle ausgebrochen. Dadurch ist eine Verbindung zwischen Mundhöhle und Kieferhöhle entstanden, die voraussichtlich von selbst nicht zuheilen wird. In der Regel ist es ein kleiner und harmloser Eingriff, um diese Verbindung operativ zu verschließen. Dies sollte aber eher bald erfolgen, da sonst die Gefahr einer Kieferhöhleneiterung besteht.

