Von Hundewelpen gekratzt: Touristin stirbt an Tollwut

Als sie wieder in Norwegen war und sich nicht wohl fühlte, suchte sie die Notfallabteilung des norwegischen Spitals auf, in dem sie auch arbeitete. Als die Ursache ihrer Beschwerden erkannt wurde, war es allerdings für eine erfolgreiche Behandlung bereits zu spät. Birgitte Kallestad starb am Montag an den Folgen der Tollwutinfektion. Es war dies der erste Todesfall durch Tollwut in Norwegen seit mehr als 200 Jahren.

"Unsere geliebete Brigitte liebte Tiere", heißt es in einer Erklärung der Angehörigen. "Unsere Sorge ist, dass es anderen, die wie sie ein derart warmes Herz haben, ähnlich ergehen könnte."

Birgitte Kallestad war nicht gegen Tollwut geimpft.