Ärzte dachten an eine Panikattacke, dann starb die Patientin an Tollwut

Zwar gibt es eine Impfung gegen Tollwut, aber sobald die Symptome der Erkrankung auftreten, gibt es keine Heilung. Bei der 65-jährigen Patientin in Virginia versuchten die Ärzte eine experimentelle Behandlung, die als Milwaukee-Protokoll bekannt ist. Dabei werden antivirale Medikamente verabreicht.

Dennoch verstarb die Frau kurz darauf. Laut dem amerikanischen Center for Disease Control und Prevention ( CDC) ist sie die neunte Person in den vergangenen zehn Jahren, die in den USA an der Krankheit gestorben ist, nachdem sie sich im Ausland infiziert hatte.

Österreich ist tollwutfrei

Österreich gilt seit 2008 als tollwutfrei. Vereinzelt können jedoch Wildtiere infiziert sein, da sie sich auch zwischen den Ländergrenzen bewegen. Zuletzt wurde 2004 und 2006 bei einem Fuchs Tollwut diagnostiziert. In weiterführenden Untersuchungen stellte es sich laut Österreichischer Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) jedoch heraus, dass es sich um ein Impfvirus handelte, das von Jungtieren aufgenommen worden war. Dieses kann nicht weitergegeben werden.