Ultraschall: Der gefährliche Blick aufs Baby?

Verbot für Baby-TV

Baby-TV oder Baby-Kino, wie Ultraschalluntersuchungen zu kommerziellen Zwecken genannt werden, dürfen laut neuer Strahlenschutzverordnung ab 2021 nicht mehr durchgeführt werden. Statt die Untersuchung mit einem herkömmlichen Ultraschallgerät in 2D durchzuführen, kommt dabei in der Regel die 3D- und 4D-Ultraschall-Technologie zum Einsatz. Gesicht, Hände und Geschlecht des Fötus können so anschaulicher gezeigt werden. Das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ( BMU), welches das Gesetz gemeinsam mit der Strahlenschutzkommission erarbeitet hat, begründet das Verbot mit "potenziellen Risiken", die mit Ultraschall verbunden seien. Das bringt die Methode in Verruf.

Zu Unrecht, wie die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) betont: "Es gibt keinerlei Erkenntnisse, die einen ultraschallbedingen Schaden am Fötus nachweisen", wird Vizepräsident Kai-Sven Heling in einer Aussendung zitiert. Das sieht auch Philipp Klaritsch, Vorsitzender des Arbeitskreises Geburtshilfe/Gynäkologie in der Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM), so. Durch die aktuelle Diskussion entstehe "der Eindruck, es würde gefährliche Energie bei der Untersuchung frei". Dies sei "beim Ultraschall in der diagnostischen Anwendung aber nicht der Fall".

Das BMU beruft sich bei den genannten möglichen Gefahren auf die "für die Bildgebung notwendigen hohen Ultraschallintensitäten", die das behandelte Gewebe erwärmen könnten. Tatsächlich ist der wichtigste Effekt des Ultraschalls die Erwärmung. Diesen macht man sich bei der therapeutischen Anwendung, beispielsweise zur Schmerzlinderung, zunutze. Beim 2D-Ultraschall, wie auch bei 3D- oder 4D-Untersuchungen, werden jedoch sehr niedrige Schallintensitäten eingesetzt.