Suchtgefahr: Wie Eltern ihre Kinder stärken können

Welche Rolle spielt das Vorbild der Eltern?

„Wie in der Herkunftsfamilie mit unterschiedlichen Suchtmitteln umgegangen wird, das wird von den Kindern in aller Regel übernommen“, erklärte Mader mit einem Beispiel: „Wenn der Vater nach einem stressigen Arbeitstag sagt, ,ich brauche jetzt ein Bier‘, dieses hinunterzischt und dann sagt, ,jetzt geht es mir gut‘, so ist dieses Verhalten positiv besetzt. Und das Kind sieht: Aha, wenn es mir nicht gut geht, dann gibt es etwas, das kann ich einnehmen und das hilft rasch. So gesehen haben Eltern eine sehr große Verantwortung.“