Studie: Diese zwei Nahrungsmittel können das Brustkrebsrisiko senken

Mit Zwiebel und Knoblauch Brustkrebs vorbeugen? Ja, das könnte tatsächlich möglich sein, wenn man einer neuen Studie der US-Universität Buffalo Glauben schenkt. Im Fachmagazin Nutrion and Cancer wurden die Daten nun erstmals publiziert.

Flavonole und Organosulfate

Frauen hatten ein um bis zu 67 Prozent niedrigeres Risiko an Brustkrebs zu erkranken, wenn sie mehrmals täglich Sofrito aßen. Sofrito ist eine Würzsauce, die hauptsächlich aus Zwiebeln und Knoblauch besteht. Die Forscher nehmen an, dass der hohe Anteil an Flavonolen und Organosulfaten in den beiden Lebensmitteln für die positiven Effekte sorgen. Sie erhöhen den Sauerstoffgehalt im Blut.

Je mehr Zwiebeln und Knoblauch die Probanden zu sich nahmen, desto geringer war das Brustkrebsrisiko.