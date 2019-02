Knoblauch und Zwiebel können vor Krebs schützen

Die Ergebnisse zeigten sich sowohl beim Gesamtkonsum von Lauchgemüse als auch beim Verzehr einzelner Arten, nämlich Knoblauch, Lauch, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln. Der Zusammenhang war sowohl bei Männern als auch bei Frauen signifikant. In einigen früheren Studien wurden Unterschiede zwischen Männern und Frauen beobachtet, in einer Untersuchung etwa konnte ein schwach schützender Effekt bei Frauen und ein leichter Anstieg des Darmkrebsrisikos bei Männern festgestellt werden. Dies war in der chinesischen Untersuchung nicht der Fall.

Lauchgemüse allein reicht nicht

Dies zeigt allerdings, dass es teils widersprüchliche Ergebnisse zur Wirkung von Lauchgemüse gibt. Die chinesischen Forscher gehen davon aus, dass Lauchgemüse alleine nicht das Risiko für Darmkrebs senken kann. Allerdings sind sie der Ansicht, dass Änderungen des Lebensstils, etwa eine gesunde Ernährung, die unter anderem Lauchgemüse enthält, Einfluss auf das Risiko für Darmkrebs haben.