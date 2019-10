"So schädlich wie Fleisch essen": Asthmasprays als Klimasünder?

Pfeifende Atmung, Husten, Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und Luftnot: All diese Symptome sind typisch für asthmatische Beschwerden. Abhilfe schaffen Inhalatoren, sogenannte Asthmasprays. Diese stehen nun aufgrund ihrer offenbar schlechten CO2-Bilanz in der Kritik.

Der ökologische Fußabdruck der Sprays sei "so groß wie bei Fleischkonsum", titelte die BBC unter Berufung auf britische Forscher am Mittwoch. Grund dafür sind Treibhausgase, die bei der Verwendung der Inhalatoren freigesetzt werden – dies stehe wiederum in Verbindung mit dem Fortschreiten der globalen Erwärmung.