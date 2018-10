Allergien und Asthma: Auch immer mehr Ältere betroffen

Immer mehr ältere Menschen leiden an Asthma und Allergien - und werden oft überhaupt erst im höheren Alter zu Allergikern. Laut neuen Untersuchungen ist bereits rund jeder vierte Ältere von einer Allergie betroffen. „ Allergien und Asthma mindern in höherem Alter nicht nur die Lebensqualität besonders stark, sie können auch lebensbedrohlich sein“, sagte Univ.-Doz. Felix Wantke, Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums FAZ, anlässlich der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) in Linz.

„Am stärksten von Allergien sind gegenwärtig die 30- bis 39-Jährigen betroffen – rund 40 Prozent leiden daran. Die Allergieprävalenz, also die Anzahl der zum Untersuchungszeitpunkt erkrankten Personen, beträgt aber bei den Über-60-Jährigen heute auch schon etwa 25 Prozent und bei den Über-70-Jährigen gut 20 Prozent“, so Wantke, der auch Leiter des Arbeitskreises Allergie und Asthma der ÖGP ist.