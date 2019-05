Schwarze Zahnpasta: Werden die Zähne durch Aktivkohle wirklich weiß?

Kein Fluorid, geringer Kariesschutz

Das Kernergebnis: Aktivkohle-Pasten enthalten oft kein Fluorid. Der Inhaltsstoff, der auch natürlich im Zahn vorkommt, verbessert die Remineralisierung der Zähne und macht sie resistenter gegen Säuren.

Bei Fluorid ist auch Achtsamkeit geboten: Eine langjährige hohe Fluorid-Aufnahme von zehn bis 25 Milligramm pro Tag kann zu erhöhter Knochenbrüchigkeit führen. Extrem hohe Fluoridaufnahmen zwischen 300 und 600 Milligramm über mehrere Monate schädigen die Nieren, wie das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung festhält. Allerdings werden solche Werte erst durch den täglichen Verzehr von mehreren Tuben Zahncreme oder exorbitanten Mengen an fluoridiertem Speisesalz erreicht.

Zurück zu Aktivkohle-Zahncremes.

Holzkohle wurde bereits im antiken Griechenland zu Mundhygienezwecken verwendet – und zwar um Zahnflecken und unangenehme Gerüche von erkranktem Zahnfleisch zu entfernen. Heute ist deren Anwendung nicht mehr zeitgemäß, betonen die Autoren der neuen Studie – auch wenn sie mittlerweile in innovativer Form verfügbar sind. Die in heutigen Zahnpasten enthaltene Holzkohle ist in der Regel ein feines Pulver aus behandelter Holzkohle.