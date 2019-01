Schmerztherapie: Zu wenig Anlaufstellen für die Patienten

„Es ist ganz normal, nach einer Operation Schmerzen zu haben.“ Diese Ansicht ist in Österreich weit verbreitet – zumindest laut einer Umfrage von Sanofi Österreich: 74 Prozent der 300 Befragten stimmten zu.

Doch so schicksalshaft ist das nicht: „Es sollte nicht normal sein, starke Schmerzen nach einer Operation zu haben“, sagt Waltraud Stromer, Anästhesistin am LKH Horn, NÖ, und Vorsitzende der Sektion Schmerz der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI). „Doch ein Viertel der Patienten hat am ersten Tag nach der Operation starke Schmerzen.“