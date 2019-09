Schlechter Samenbefund beim Mann: Erhöhtes Risiko für Prostatakrebs?

Forscher der schwedischen Universität Lund haben 1,2 Millionen Schwangerschaften über einen Zeitraum von 20 Jahren (1994 bis 2014) untersucht. Analysiert wurden außerdem die Krebserkrankungen unter den beteiligten Vätern. Ihre Erkenntnisse haben die Wissenschafter nun im British Medical Journal veröffentlicht.

Künstliche Befruchtung

Der Großteil (97 Prozent) der untersuchten Schwangerschaften kam auf natürliche Weise zustande. In 1,7 Prozent der untersuchten Fälle (rund 20.000 Schwangerschaften) kam In-vitro-Fertilisation, eine Methode zur künstlichen Befruchtung, zum Einsatz. Hierbei wird die Frau hormonell behandelt, um die Eierstöcke zu stimulieren.

In 1,3 Prozent der untersuchten Schwangerschaften wurde auf die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion zurückgegriffen. Diese ähnelt vom Prinzip der In-vitro-Fertilisation, denn auch hier erfolgt die Befruchtung der Eizelle in einer Petrischale. Dabei wird eine ausgewählte Samenzelle direkt in eine Eizelle eingespritzt. Eine klare Indikation für eine Intrazytoplasmatische Spermieninjektion ist ein schlechter Samenbefund des Mannes.

In der Gruppe der natürlich gezeugten Babys wurde bei 0,28 Prozent der Väter später im Leben Prostatakrebs diagnostiziert. In der In-vitro-Fertilisation-Gruppe lag dieser Prozentsatz bei 0,37 Prozent. In der Intrazytoplasmatische-Spermieninjektion-Gruppe war der Prozentsatz mit 0,42 Prozent im Vergleich am höchsten.

Männer in dieser Gruppe hatten auch ein höheres Risiko, besonders früh (vor dem Alter von 55 Jahren) eine bösartige Tumorerkrankung der Prostata zu entwickeln.