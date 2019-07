Salmonellenvergiftung: Experten warnen vor Hunde-Leckerlis

Vor wenigen Tagen sorgten die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention ( CDC) mit einer Aussendung für Schlagzeilen. Darin informierte die Behörde die Bevölkerung über einen Salmonellenausbruch in insgesamt 13 Bundesstaaten.

Dem Bericht zufolge steht der Großteil der Infektionen mit getrockneten Schweineohren (beliebter Hundesnack, Anm.) in Zusammenhang.