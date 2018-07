Ist es ungesund, sein Eis mit dem Hund zu teilen?

Diese Szenen sind Teil eines Videos, welches sich seit einer Woche viral im Internet verbreitet. Die Reaktionen reichen von Entzückung über Belustigung bis hin zu Ekel und Abscheu.

Dass Herrchen und Frauchen ihr Essen mit ihren Vierbeinern teilen, ist in der Tat nicht ungewöhnlich, wie Sarah Wright, Herausgeberin des britischen Hundemagazins Your Dog im Interview mit dem Guardian betont: "Viele Menschen machen es, aber ich würde es nicht tun."

Wright, selbst Besitzerin eines Norfolk Terriers, erklärt, dass Hunde ihre Schnauzen "überall hineinstecken", was sich wiederum in einer beträchtlichen Menge an Bakterien im Speichel niederschlage.