Rauchstopp: Wie Sie heuer wirklich Nichtraucher werden

- Ursachenforschung Versuchen Sie sich klar zu werden, wofür Sie die Zigarette bisher eigentlich gebraucht haben: Was ist für Sie das Nützliche daran? Ist es der Anlass für kurze Arbeitspausen? Die Gewichtskontrolle? Dass Sie vielleicht geselliger sind? „Pausenrituale etwa haben sich oft über Jahrzehnte hindurch tief eingeprägt. In der Verhaltensänderung geht es jetzt darum, neue Rituale zu entwickeln. Ein neues Selbstbild, nach dem Motto: ,Das hat früher zu mir gepasst, aber jetzt passt es einfach nicht mehr.‘“

- Motive und Bedenken Machen Sie sich eine Plus-/Minus-Liste: Was hält Sie an der Zigarette? Was motiviert Sie, rauchfrei zu werden? Meingassner: „Es macht einen Unterschied, ob Sie die Gründe für und gegen das Rauchen ,nur‘ durchdenken, oder auch wirklich ,schwarz auf weiß‘ vor sich sehen.“