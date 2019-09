Neue Netflix-Serie: Seltenen Krankheiten auf der Spur

Kamiyah kniet auf einem Teppich, in ihren Händen hält sie eine kleine Cinderella-Figur. "Sie ist hübsch", ruft sie, und setzt das Püppchen in eine Kutsche. Dann kippt das Mädchen um. Wie in Zeitlupe sinkt sie leise keuchend und mit geschlossenen Augen zu Boden. Als würde man einen Lichtschalter umlegen, erwacht Kamiyah nach wenigen Sekunden wieder, setzt sich auf und spielt weiter.

Kamiyah ist sechs Jahre alt und lebt mit einer sehr seltenen Krankheit. Bis zu 300 Mal pro Tag durchfahren das US-amerikanische Mädchen plötzliche, kurzzeitige Lähmungen. Während der Anfälle ist sie bei vollem Bewusstsein, hat aber keine Kontrolle über ihren Körper. "Es fühlt sich an, als würde ich gegen eine Wand fahren", beschreibt das Kind die Lähmungsattacken.