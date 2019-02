Seltene Krankheiten: Noch immer Defizite bei Diagnose und Therapie

Kaum Expertise-Zentren

Entsprechende Vorschläge von Pro Rare zur Verbesserung der Situation beinhalten u.a. die Bildung von Expertise-Zentren. "In Österreich gibt es derzeit nur zwei zertifizierte Expertise-Zentren. Beide sind mit privaten Spenden auf die Beine gestellt worden", so Riedl. Es handelt sich dabei um das EB-Haus in Salzburg (Epidermolysis bullosa/"Schmetterlingskinder") sowie um das Zentrum für pädiatrische Onkologie im St. Anna Kinderspital in Wien. In Italien seien es beispielsweise 200 solcher Zentren. Hierzulande sei es aber schwierig, da Österreich sehr föderativ sei. Die meisten Selbsthilfegruppen in Österreich blieben unter der Wahrnehmungsschwelle und hätten es entsprechend schwer, öffentliche Unterstützung zu bekommen.

Ideen gibt es

Angedacht ist weiters eine Servicestelle für Ärzte, bei der spezifisches Fachwissen für seltene Erkrankungen gebündelt werden soll, das dann von Allgemeinmedizinern und Fachärzten abgerufen werden kann. "Bestehen etwa bei einem Baby bestimmte Symptome, können sich Praktiker oder niedergelassene Fachärzte an die Servicestelle wenden. Dort wird die Recherche vorgenommen: Welche Zentren gibt es für diese Anzeichen, welche Datenbanken, etc.", erklärte Riedl. Auch ein "Diagnoselotse", der an den Universitätskliniken implementiert wird und die Patienten bis zum Vorliegen einer Diagnose durch das Spitalssystem leitet, sei eine Idee, die noch mit allen Stakeholdern besprochen werden müsse. "Genaueres ist in Diskussion, wir werden das im heurigen Jahr verfeinern", kündigte Riedl an.

"Es sind viele verschiedene Erkrankungen, aber die Probleme sind bei allen gleich. Es geht um Fragen wie 'Wer behandelt mich?', 'Welche Medikamente bekomme ich?', 'Zahlt sie die Krankenkasse?' oder auch um den Pflegeurlaub", schilderte Riedl. "Die Betroffenen fechten regelrechte Kämpfe aus."