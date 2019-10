Forscher entwickeln Medikament – für nur eine Patientin

Faktor Finanzierung

Finanziert wurden die Forschungen mittels Crowdfunding und einer Stiftung namens " Mila’s Miracle Foundation". Über drei Millionen US-Dollar an Spenden kamen laut New York Times zusammen, das sind umgerechnet über 2,7 Millionen Euro. Wie viel davon direkt in die Forschung geflossen ist, ist nicht bekannt.

In der Medizin sind rund 30.000 Erkrankungen offiziell anerkannt, davon gelten 6.000 bis 8.000 als selten. Letztere sind durch ihre Häufigkeit definiert: Sind nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen von der Krankheit betroffen, gilt sie als selten. 80 Prozent der seltenen Erkrankungen sind angeboren und treten von Geburt an auf. EU-weit leben rund 36 Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen, in Österreich sind rund 400.000 Menschen (etwa fünf Prozent der Bevölkerung) betroffen.

Eine Schwarmfinanzierung, wie im Fall von Mila, scheint als Modell für die Behandlung sehr seltener Erkrankungen wenig aussichtsreich. Vielmehr steht eine Therapie nach Maß tatsächlich nur sehr, sehr vermögenden Menschen offen. Oder all jenen, die zumindest über die Mittel und Möglichkeiten verfügen, sich derart spezifische Unterstützung zu organisieren.

Offene Fragen

Mit Milas extrem personalisierter Medikation hat man auch vonseiten der FDA Neuland betreten. Dass der Fall wissenschaftliche und ethische Fragen aufwirft, weist die Behörde nicht von der Hand. In einem zusammen mit dem Fallbericht erschienenen Kommentar weisen Mitarbeiter der FDA auf diese Grundsatzfragen hin. So sei unter anderem die Sicherheit für Patienten bei klinischen Studien mit nur einer Probandin nicht gewährleistet. "Welche Art von Beweisen ist erforderlich, bevor ein Mensch einer neuen Medikation ausgesetzt wird? Selbst bei schnell fortschreitenden, tödlichen Krankheiten ist es nicht akzeptabel, schwerwiegende Komplikationen oder Todesfälle in Kauf zu nehmen. Welche Mindestsicherheit ist also erforderlich?", schrieb Janet Woodcock, Leiterin des Zentrums für Arzneimittelbewertung und -forschung der FDA.

Laut Woodcock eine weitere Problematik: Wie kann und soll die Wirksamkeit individueller Arzneimittel gemessen werden? Und wie können die zuständigen Behörden die Dringlichkeit der Patientensituation gegen das maximal eingeschränkte Behandlungspotenzial aufwägen? Auf keine dieser Fragen gibt eine einfache Antwort.